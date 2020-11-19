Профессор Маисая: Карабах – одна из важных тем визита Помпео в Тбилиси

Государственный секретарь США Майк Помпео во время своего визита в Грузию встретился с представителями неправительственных организаций (НПО).

Одним из участников этой беседы был доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая. Специально для # он раскрыл подробности визита главы Госдепа и встречи с ним, на которой он присутствовал.

— В ходе визита в Грузию Майк Помпео провел пять встреч. Он провел встречу с премьер-министром Георгием Гахария, по итогам которой заявил, что Грузия должна развивать все демократические институты, чтобы выборы в стране проходили в честной и справедливой атмосфере. О других темах во время их общения обнародовано ничего не было, из чего я прихожу к выводу, что до сих пор остается под покровом тайны, для чего именно госсекретарь США в ходе своего международного турне завернул в Грузию.

Затем, в ходе общения с лидерами ведущих НПО страны, Помпео услышал, что судебная власть в республике фактически коррумпирована и монополизирована, что она не развивается.

Представители неправительственного сектора затронули также тему провала, постигшего большой проект по развитию морского порта Анаклия. США в нем были сильно заинтересованы.

После всего этого, важная деталь, Помпео, который спешил в другие страны, решил оставить в Тбилиси сопровождавшего его заместителя. По-моему, это было сиюминутное решение. В итоге заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер провел встречу с представителями оппозиции. То есть, лидеры всего спектра оппозиционного лагеря, протестующие против результатов парламентских выборов, явились на встречу с Рикером и обсудили с ним все те моменты, которые связаны с растущим политическим кризисом в Грузии. Хотя по итогам двухчасовой беседы стороны удержались от обнародования ее подробностей. Не было комментариев, потому что был выдержан формат Чэтхэм-хаус – стороны договорились не афишировать свои позиции перед представителями масс-медиа.

Это интересный факт. Я думаю, это был как раз месседж. Потому что встреча проходила в момент, когда на проспекте Руставели продолжался молчаливый митинг протеста оппозиции – участники стояли с плакатами, на которых было написано, что российский олигарх (Бидзина Иванишвили) узурпировал власть в Грузии, что выборы прошли нечестно. Были там и флаги Америки, этим участники выразили полную солидарность с позицией США, благодарность этой стране, что она помогает Грузии как стратегическому союзнику.

Интересно, что Помпео не встречался здесь ни с руководством парламента, ни с функционерами правящей партии, зато его зам встретился с лидерами оппозиционных партий – это очень любопытная деталь. В каком-то смысле это позволяет догадываться, с каким месседжем Помпео прибыл в Тбилиси. Посмотрим, как это все повлияет на дальнейшее развитие ситуации в Грузии, на отношения между объединенной оппозицией и правящей партией. Потому что уже 21 ноября должен состояться второй тур выборов в парламент по остающимся мажоритарным участкам. Я думаю, что эти участки окажутся пробойкотированы представителями оппозиционных партий.

Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о том, зачем все-таки госсекретарь США приезжал в нашу страну. Я думаю, что визит в Грузию был включен в региональное турне Помпео в последний момент. Исходя из четырех важных факторов.

Первое – это события вокруг Нагорного Карабаха. Второе – Трамп принял решение вывести свои войска из Афганистана и Ирака, и я думаю, что возможный обратный транзитный коридор будет проложен через Грузию. Третье – Помпео приехал решать вопросы вокруг Ирана, потому что Трамп хочет ужесточить режим санкций против исламской республики. И четвертое – в декабре Помпео должен представить перед конгрессменами и сенаторами последний отчет о внешнеполитических приоритетах страны, и о своей деятельности в этих направлениях, как-то суммировать итоги. Поэтому для нынешнего последнего турне он выбрал те проблемные направления, которые в последние годы были не слишком успешными для США. И как раз последние события на Кавказе тоже нельзя считать каким-то позитивом для Вашингтона. Как мы видим, США и Франция даже выступили с совместным заявлением по итогам войны в Карабахе, потому что оказались вне того соглашения о прекращении огня, который подписала Россия. Думаю, это был один из приоритетных моментов визита Помпео в Тбилиси».