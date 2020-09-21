Проект «Палестина» сворачивается

Интервью с израильским политологом, президентом Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраамом Шмулевичем:

— Заключение договора Израиля с ОАЭ и Бахрейном приводит к изменению геополитической обстановки на всем Ближнем Востоке. Повлияет ли оно на процессы вокруг Палестины?

— Естественно. Надо понимать, что палестинский вопрос совершенно искусственный. Вопрос палестинских беженцев был создан Британией. Напомню, что после поражения Турции в Первой мировой войне Британия получила мандат на управление, в том числе и Палестиной. На этой территории планировалось создать еврейское государство, а на остальной части бывших арабских владений Османской империи – Ирак, Сирия – планировалось создать арабское суннитское государство. И было заключено соглашение между сионистами и арабами о сотрудничестве. Предполагалось, что между ними будут союзнические отношения. Но это шло вразрез с планами Британии, которая, в общем-то, не собиралась предоставлять независимость ни евреям, ни арабам. Поэтому был спровоцирован конфликт между арабами и евреями. Британские секретные службы вооружали арабские банды, устраивали еврейские погромы. В 60-е годы к этому вопросу подключился СССР, который практически создал Организацию освобождения Палестины. В то время в ряде арабских стран прошли социалистические революции, а новое руководство стало использовать этот вопрос в своих целях. В среде палестинского руководства были различные группировки, которые ориентировались на ту или иную арабскую страну.

Но сейчас этому уже приходит конец – арабские страны начинают понимать, что созданный искусственно вопрос служит для раскола Ближнего Востока. Уже несколько лет в Саудовской Аравии выходят книги, передачи, в которых прямо говорится о том, что такого народа как палестинцы не существует. Как и то, что мечеть Аль-Акса находится в Медине, а не в Иерусалиме, да и сам Иерусалим ни разу не упомянут в Коране. Налицо поворот в политике ведущих арабских стран, и схождение палестинского вопроса с повестки дня.

— Ряд аналитиков считает, что своим острием данный договор направлен на ограничение влияния Ирана на интересующие страны-подписанты региона. Насколько верно данное заключение, и есть ли в нем хоть и второстепенное, но именно антииранское направление?

— Да, действительно, есть звучание иранского вопроса, поскольку Иран представляет угрозу и для самой Саудовской Аравии, и для других арабских монархий Залива. Иран пытается организовать экспорт исламской революции, что не может не способствовать возникновению смычки с интересами Израиля. Хотя это отнюдь не единственное направление, но в то же время уже есть своеобразный оборонительный союз между Саудовской Аравией, монархиями Залива и Израилем. И для Ирана, который стремится использовать Сирию для наступления на Израиль и арабские страны, сделать это будет гораздо затруднительнее.

— Саудовская Аравия, которая приветствовала заключение данного соглашения, как известно, уже долгое время ведет войну с хуситами. Можно ли говорить о том, что в данный конфликт вмешается Израиль, хотя бы в качестве посредника?

— Я не думаю, что Израиль вмешается прямо. Но уже были сообщения о поставках Израилем оружия Саудовской Аравии, в частности, была заключена сделка на 500 миллионов долларов на поставки системы «Железный купол». Возможно, для борьбы с хуситами будет оказана помощь на уровне Моссада и саудовских спецслужб, поставок оружия, но о прямом вмешательстве израильской армии речи не идет.

— Окажет ли влияние установление дипотношений с арабскими странами на все еще не урегулированный вопрос о статусе сектора Газа?

— Напомню, что в секторе Газа ХАМАС захватил путем вооруженного переворота власть, выдавив оттуда Организацию освобождения Палестины. Эта территория превратилась в анклав, который живет за счет терроризма, за счет помощи со стороны арабских стран типа Катара. Надо отметить, что арабские страны рассматривают ХАМАС и близких к ним «Братьев-мусульман» как дестабилизирующий фактор, и данный вопрос, действительно, будет решен. Однозначно, власть ХАМАС в секторе Газа должна быть ликвидирована. Оттуда постоянно совершаются ракетные обстрелы жилых кварталов израильских городов. Газа – это рана на теле Ближнего Востока, и она должна быть исцелена.

— Палестинские власти, возглавляемые Махмудом Аббасом, обвинили ОАЭ в предательстве палестинцев и их дела. В ответ арабские монархии обвинили лидеров ХАМАС в разбазаривании выделяемых в помощь палестинцам средств. По Вашему мнению, будет ли дальше накалятся диалог и до какого политического «градуса»?

— Какой диалог может быть между террористами и даже умеренными монархиями арабского мира? Официальной целью ХАМАС является уничтожение Государства Израиль, что поддерживает Иран. Если они откажутся от применения методов террора, то это уже будет не ХАМАС. В любом случае, эта организация будет ликвидирована.

Что же касается коррупции в ее среде, то об этом говорилось неоднократно. Большая часть средств, что выделялись для помощи простому арабскому населению сектора Газа, оседала в карманах высшего руководства ХАМАС и использовалась или для террористической деятельности, или просто оседала где-то на оффшорных счетах. Это делается специально, чтобы поддерживать уровень нищеты, которая делает удобным использование простого населения в качестве пушечного мяса. Израиль неоднократно говорил о том, что он заинтересован в повышении жизненного уровня населения Газа, потому что, если людям будет что кушать, они будут заниматься своими делами, а так — единственным источником заработка для простого населения остается террор против Израиля.

— Влиятельный саудовский журналист Хани аз-Захири в правительственной газете Okaz написал, что «палестинской проблемы не существует, как и проблемы восстановления в Андалусии мусульманского правления». Можно ли это характеризовать как полный отказ саудовцев от поддержки ХАМАСа?

— Очень многие саудовские общественные деятели, богословы, интеллигенция говорили о том, что палестинской проблемы не существует. Саудовская Аравия не собирается начинать тотальный джихад ради отвоевывания земель, которые когда-то были под властью ислама – от Украины до Сицилии. Что касается поддержки ХАМАС, то Саудовская Аравия давно уже отказалось от этого. Сейчас ХАМАС поддерживают только Иран, Катар и «Хизболла». А прочие исламские страны давно уже поняли, что «палестинское движение» является, в первую очередь, врагом ислама.

— Там же было сказано, что «палестинский вопрос дожил до преклонного возраста», и теперь должен силами здравомыслящих арабов быть окончательно решен, или ему остается умереть. Как можно расшифровать это послание? Какое решение по вопросу Палестины будет приемлемо и для Израиля, и для мусульманского мира в целом?

— Еще раз повторю: палестинский вопрос – искусственный по своей природе. Сначала англичанами было создано «палестинское движение», направленное против евреев, затем беженцы, которые оказались там во время войны Израиля за независимость, так и не получили гражданства арабских стран, их просто разместили в лагерях, в которых они живут уже 70 лет. Не было никакой программы интеграции, только вливались огромные деньги и обучались кадры, например, в СССР, чтобы поддерживать борьбу с Израилем и с Западом. Палестинские арабы являются такими же арабами, что живут в Сирии, Ливане, в Иордании и в других арабских странах. Никогда не существовало отдельного палестинского этноса. Так что без иностранного вмешательства палестинский вопрос может быть решен безболезненно и быстро.

Есть действительная проблема спорных территорий между Израилем и арабскими странами, но этот вопрос решается. Есть проблема потомков беженцев, которые бежали из Израиля во время Войны за независимость, наряду с этим есть проблема еврейских беженцев, которые были вынуждены бежать из арабских стран из-за антисемитской политики в начале 50-х годов, оставив все имущество. Естественно, что эти проблемы должны быть каким-то образом решены, и они решаются путем переговоров. И ничего невозможного в достижении консенсуса нет.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»