Госагентство жилищного строительства (MİDA) объявило о новом раунде распродаж, а старые проблемы остаются. Суть всей этой истории со строительством льготного жилья – поддержать социальные слои населения, сходит на нет, «благодаря» странной процедуре электронных торгов.

Как и ожидалось, пресс-служба ведомства выступила с заявлением о начале электронной распродажи льготных квартир в Ясамальском районе, поселке Говсан и Гяндже. На этот раз допущенные к этой резонансной ярмарке социальные категории наших граждан попробуют свои компьютерные навыки в электронной гонке, где на кону стоят 436 квартир в Ясамальском жилом комплексе по адресу: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога «6». Кроме этого, на торги вынесли 510 квартир Говсанского жилого комплекса (Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе Аэропорт- Зыг). А 243 единицы жилплощади находятся Гянджинском жилом комплексе по улице Азербайджан байрагы. В общей сложности — 1 189 квартир. Продажи начнутся 29 июля 2023 года в 11:00 и продлятся до 11:00 11 августа.

Впрочем, новостью стало лишь количество квартир и новый тур электронной гонки, а вот решаются ли старые проблемы, тема отдельного разговора. Как отмечает в беседе с # глава Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз, MIDA так и не обнародовала общественно значимую информацию по части прозрачности и справедливости отбора претендентов на льготное жилье. А ведь в обществе ожидали решения ключевых задач и ответов на основные вопросы, делится он:

«Нас интересует, какие новшества за истекшее время MIDA внесла в информационную систему субсидируемого жилья и сделаны ли шаги для предотвращения искусственного, роботизированного отбора и незаконного вмешательства в процедуру торгов? Помимо этого, все мы ждали ответа на вопрос: а проводились ли аудиты, чтобы выявить степень стабильности и безопасности электронной системы, имеются ли заключения по этому поводу авторитетных организаций? Наконец, собираются ли транслировать онлайн-продажи в прямом эфире в социальных сетях и на телевидении? Будут ли возможности для общественного контроля? Помнится, прошлый раз мы организовали прямую трансляцию, а МИДА находилась в стороне от всего этого».

По идее, онлайн-продажи являются прозрачной системой с низким уровнем коррупции… Но ведь немало говорилось про несправедливость подхода, когда победа в торгах зависит от электронных навыков претендентов. А потому спрашивается, разработаны ли какие-то альтернативные предложения продаж субсидируемого жилья?

Словом, вопросов возникает немало – связаны они и с неоднократным обрушением системы во время торгов, непрозрачностью и прочими нашумевшими махинациями. Например, в марте прошлого года разгорелся скандал вокруг очередных электронных торгов MIDA по продаже квартир в Ясамальском жилом комплексе. Тогда 500 квартир там продали за фантастически короткое время — 4-5 секунд, а после электронная система известила покупателей, что торги закончились.

Обескураженные граждане так и не поняли, как такое возможно даже чисто технически? В социальных сетях пошли слухи, что иные предприимчивые граждане и маклеры платят по 3-7 тысяч манатов различным IT-специалистам, и те с помощью ботов автоматически эти квартиры для них покупают. Ну а после маклеры продают их с наценкой в 15-20 тысяч манатов. А если такое и вправду происходит, почему система лишена защиты от ботов? И вообще, кто во всем этом заинтересован?

Немало говорилось о том, что льготные квартиры превращаются в бизнес. Порой в объявлениях по продаже квартир встречаются те самые льготные квартиры. Некоторые сдают эти квартиры в аренду…