В семью бакинца Яшара Исмаилова пришла беда — тяжело заболела мама молодого человека, 44-х летняя Эльза Исмаилова. В ходе многочисленных обследований в Азербайджане и Турции женщине был поставлен диагноз —

множественная миелома, рак костного мозга.

«История началась с того, что 2 года назад у мамы случился патологический перелом. Просто на ровном месте сломалась рука выше локтя. Сейчас мы понимаем, что это был первый тревожный звонок. Спустя год на ключице образовался нарост, и врач посоветовал нам сдать биопсию», — рассказывает корреспонденту # Яшар Исмаилов.

Материал исследовали в Азербайджане, а затем и Турции, где, к сожалению, диагноз был подтвержден. Профессор Зафер Гюльбаш из Anadolu Sağlık Merkezi настоял на незамедлительном лечении.

«На основании исследований, проведенных в Турции, доктор определил, что распространение раковых клеток в костном мозге составило 7%. Он также уточнил, что в окологематологических заболеваниях не бывает стадий», — рассказывает Яшар.

Несмотря на то, что при таком диагнозе нельзя терять ни дня, лечение Эльзы ханум еще не началось. К сожалению, причина этого упирается в финансы. Лечение дорогостоящее, и по плану турецкого профессора будет состоять из двух этапов. На первом этапе Эльзе ханум предстоит пройти 4 курса химеотерапии, на втором — операцию по трансплантации костного мозга.

Лечение будет долгим и сложным, затем Эльзу ханум ждет такое же восстановление.

Чтобы начать лечение, с которым семья Исмаиловых уже запаздывает, необходима сумма в 65 000$ долларов. Эти деньги, по словам Яшара, полностью покроют все расходы на лечение и восстановление. На первом этапе лечение будет проходить в Азербайджане, затем — в Турции.

«Сейчас мама чувствует себя в целом нормально, но присутствуют боли в костях, и ей трудно вставать по утрам. Ежедневно мы сталкиваемся с риском патологического перелома: позвоночника, ребер, ключицы, рук. Эти области находятся в зоне повышенного риска. Врач запретил поднимать маме что-либо тяжелее одного килограмма, она носит корсет, который сковывает ее в действиях, чтобы избежать резких движений. Это позволит маме продержаться без переломов до старта лечения, чтобы не усугубить ситуацию», — поясняет Яшар.

Любящий сын обращается ко всем неравнодушным людям оказать помощь в сборе необходимой суммы, чтобы приступить к лечению мамы.

«Маме всего 44 года, она молодая, и у нас высокие шансы на то, чтобы она победила недуг и вернулась к прежней жизни», — говорит он.

Эльза Исмайлова — кондитер с большим стажем. Она делала нашу жизнь слаще, готовила нежнейшие десерты, пекла изумительные торты и пирожные. Яшар говорит, что его мама — настоящий фанат своего дела.

Спасем жизнь Эльзе Исмаиловой вместе, ведь, как сказал величайший спортсмен Мохаммед Али, «чем больше мы помогаем другим, тем больше помогаем себе».

Реквизиты для сбора средств на лечение Эльзы Исмаиловой:

4169 7388 2365 0811 — Kapital Bank

4098 5844 9184 7834 — LeoBank

P.S. В редакцию # были отправлены многочисленные медицинские справки, подтверждающие диагноз и обследования Эльзы Исмаиловой.