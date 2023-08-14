Армения обратилась в ООН с просьбой о срочном созыве заседания Совета безопасности в связи с «блокадой Азербайджаном Лачинского коридора и ухудшением в результате гуманитарной ситуации». Заявление опубликовано на странице ООН в Х (Twitter).

«Правительство Армении просит вмешательства Совета Безопасности ООН, как основного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности, для предотвращения массовых злодеяний, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида», — говорится в обращении Армении.

Это одно.

Далее – «президент США Джо Байден должен использовать все рычаги воздействия на Азербайджан, включая приостановку военной помощи, чтобы прекратить блокаду Лачинского коридора». Об этом в своем микроблоге в Х (Twitter) написал член Палаты представителей Конгресса США Джим МакГоверн.

«Блокирование поставок продовольствия, воды и медикаментов армянскому народу в оккупированном Азербайджаном Нагорном Карабахе является нарушением международного права», — отметил конгрессмен в своей записи.

И третье — американское издание Washington Post коснулось отчета бывшего главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, в котором он предупреждает, что Азербайджан готовит «геноцид армян Нагорного Карабаха» и призвал Совбез ООН сделать это предметом обсуждения на международных площадках.

«Есть серьезные основания полагать, что осуществляется геноцид», – пишет автор статьи, ссылаясь на слова Окампо, который говорит, что Конвенция ООН определяет геноцид в том числе как «умышленное создание условий жизни для группы, ведущих к ее физическому уничтожению».

«Голод — невидимое оружие геноцида. Без срочных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в ближайшие недели», – говорится в другой цитате.

В статье кратко описывается история карабахского конфликта.

Автор статьи также упомянул о 360 тоннах гуманитарной помощи, стоящей в Корнидзоре более двух недель, которую Азербайджан не пропускает через Лачинский коридор.

Не слишком ли много действий? Похоже, Армения подключила все свои ресурсы за рубежом, чтобы попытаться сломить решимость Азербайджана в отношении контроля за всем проезжающим из Армении по Лачинской дороге. Что будет дальше? Есть ли вероятность, что Совбез ООН прислушается к Еревану, созовет заседание и примет некую резолюцию против позиции Баку? И если так, то подчинится ли ей руководство Азербайджана?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Южная Корея), политолог Ровшан Ибрагимов:

— Действительно, попыток и действий со стороны Армении чрезвычайно много, и желание Еревана перевести всё это в международное русло весьма велико. На что в принципе надеются Армения и карабахские армяне? На то, что Совбез ООН наберет 9 голосов и примет решение касательно преступлений против человечности, в том числе включая возможные варианты понятия «геноцид», с целью международного вмешательства в дела региона. Здесь, в данном случае, достаточно отправки миротворческих сил. При этом получается, что армяне ожидают прибытия международного состава, чтобы выпасть из-под монопольного влияния России.

Для чего это делается? Армяне желают, чтобы регион был более интернационализирован – это не секрет. Однако у них есть надежды, что впоследствии это можно будет использовать как инструментарий для «признания во имя спасения» — принцип, согласно которому Карабах может быть признан независимым на основании обеспечения прав человека и гуманитарной составляющей.

На деле в международном праве такого принципа нет. В какой-то степени нечто похожее было применено в отношении Косова, и тогда все страны сошлись на том, что это не является прецедентом для международного права. Но это неважно, поскольку есть ожидание и желание того, что, используя принцип и повод «геноцида» в отношении армян Карабаха, всё-таки международное сообщество придет к общему знаменателю, решение будет принято, и Карабах будет признан независимым государством. Это далеко идущие желания Еревана и карабахских армян.

Возникает вопрос – понимают ли Армения и армяне Карабаха, что это лишь усугубит их положение? Невозможно станет говорить ни о каком мирном договоре, который, кстати, подчеркну, нужен не Азербайджану, а необходим именно Армении. Что любое возможное изменение статуса, или даже продолжение нынешней риторики с их стороны достаточны для того, чтобы просто остановить с ними любые контакты.

Одновременно предположим такую ситуацию, в которой гипотетически Карабах станет независимым государством. В этом случае, каким образом это государство сможет выжить, даже если оно будет обеспечено выходом на внешний мир через Лачинский коридор? Это как кислородная маска. Выжить так просто невозможно. И при этом не выживет не только Карабах, но и сама Армения. То есть, Азербайджан сделает всё, чтобы просто-напросто в этих регионах никого не осталось. Пусть это произойдет в долгосрочном плане, но это будет так.

То есть, для Карабаха наиболее оптимальный вариант — это не быть независимым государством. Есть пример, когда в одностороннем порядке Иракский Курдистан провел референдум, объявил о независимости, после чего против него были введены санкции, и этот регион просто понял, что то, что он имеет на данный момент, является оптимальным, и надо просто ценить то, что имеешь. Ни Армения, ни карабахские армяне об этом видимо не беспокоятся.

Эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Мне кажется, что если подобный шаг будет сделан (хотя крайне сомневаюсь, что позиция Еревана будет услышана в Совбезе), то в этом случае о мирном переговорном процессе можно будет забыть. Если страны-члены Совбеза ООН, в том числе постоянные, выскажутся в поддержку подобного рода резолюции, а это США, Россия, то я думаю, что модераторству этих стран в переговорном процессе может прийти конец. Потому что с таким подходом модераторы нам не нужны. Я думаю, что они сами понимают прекрасно, чем может грозить им голосование за такую резолюцию, и на этот шаг не пойдут.

Что касается официального Еревана, он всё еще живет в плену иллюзий относительно будущего региона. Он считает, что педалирование темы армян Карабаха может дать ему какие-то преференции, может создать ему условия для того, чтобы продвигать свои интересы, влиять на Азербайджан. Эти иллюзии должны сойти на нет, и модераторы, если хотят помочь Армении, должны объяснить ей сложившиеся геополитические реалии в регионе после войны.

Что касается блокады, то никаких признаков этого со стороны Азербайджана нет. Баку не раз говорил о том, что предлагает свои коммуникации для связи Карабаха с внешним миром. В том числе с Азербайджаном. И нам понятно, почему сепаратисты отказываются от этого, но не понятно, почему международное сообщество, или отдельные его представители, делают вид, что эти предложения Баку негуманны или не направлены на улучшение ситуации в этом регионе.

С другой стороны, мы вправе рассчитывать на поддержку другой части международного сообщества, страны исламского мира, из Движения неприсоединения, которые неоднократно высказывались за позицию Азербайджана. В условиях геополитической турбулентности, наблюдающейся в сегодняшнем мире, еще одно противостояние различных силовых полюсов из-за нашего региона глобальную повестку не улучшит.

ООН должна способствовать разрешению кризисов, и в случае, если будет принята инициатива Армении, то как раз ООН станет площадкой новой конфронтации. Я так понимаю, что в этой структуре есть ответственные лица, которые осознают ситуацию и на поводу у Еревана не пойдут. Но если это произойдет, то последствия очевидны, и всю ответственность за них будет нести Армения.