Признать коронавирус форс-мажором? Депутат предложил отсрочить оплату по банковским долгам

Правительство Азербайджана в течение недели подготовит пакет предложений для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. В этой связи экономисты выступили с собственными планами мер содействия рядовым гражданам и предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации из-за мер социальной изоляции.

В сообщении Кабинета Министров отмечается, что на прошедшем в вторник совещании под председательством премьер-министра Али Асадова обсуждалось негативное влияние covid-19 на экономику Азербайджана и меры поддержки бизнес-структур. По итогам обсуждений правительству было поручено за неделю подготовить пакет предложений для минимизации убытков бизнеса, вызванных ограничительными мерами в сферах торговли, общепита и транспорта. Правительственные чиновники должны также определиться с формами поддержки субъектов предпринимательства.

Комментируя намерение властей поддержать бизнес, депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов сообщил о позитивном влиянии готовящихся мер государственной поддержки. По его словам, наряду с этим также предусматривается расширение особой поддержки предпринимателям. Парламентарий полностью согласен, что меры социальной изоляции не могут не повлиять на бизнес в сферах применения ограничений.

«Наблюдается снижение оборота объектов, действующих в сфере общественного питания, туризма и услуг. Например, запрет на проведение свадебных торжеств, безусловно, влияет на доходы владельцев и работников этого бизнеса, — сказал депутат. — Ограничения также сказываются на деятельности компаний сферы туризма». Байрамов выступил с собственными предложениями к готовящемуся пакету правительства. Они направлены в поддержку предпринимателей и рядовых граждан. По его словам, в сложившейся ситуации было бы полезно определиться с отсрочками по кредитам населению и бизнесу:

«Здесь могут возникнуть затруднения, поскольку местный банковский сектор, помимо двух кредитно-финансовых структур, формируют частные банки. Однако Центробанк мог бы выступить с такой рекомендацией. К нам поступают обращения от граждан, которые жалуются на снижение доходов из-за обстановки с коронавирусом. Платить по кредитам им становится сложно. Например, люди, получавшие свои доходы от импорта автомобилей из Германии, больше не могут заниматься этим бизнесом, однако у некоторых имеется задолженность по ипотечным кредитам».

Соответственно, такие клиенты затрудняются платить по банковскому долгу. В этой связи предлагает предоставить им льготный трехмесячный срок без применения пени за задержки с оплатой долга». В целом же льготный период может быть пересмотрен в зависимости от результатов глобальной борьбы с эпидемией новой пневмонии, считает он. Стоит полагать, что для этого вслед за режимом социальной изоляции должен последовать указ о признании распространения COVID-19 чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств. Присвоение пандемии юридического статуса поможет клиентам банков, которые обычно прописывают в кредитных договорах возможность форс-мажоров

С другой стороны, эпидемия коронавируса увеличила актуальность онлайн-торговли. Учитывая меры социальной изоляции, было бы целесообразно применить к этой сфере определенные меры государственной поддержки для продвижения электронного формата продаж, уверен экономист: «В ряде развитых стран, включая Соединенные Штаты, онлайн-продажи освобождены от налога с продаж. Считаю, что нам было бы целесообразно перенять такую практику».

В предложениях ЦЭСР правительству говорится о необходимости расширения доступа к льготным кредитам для предпринимателей, особенно проживающих в регионах страны. Работающие в регионах бизнесмены испытывают трудности с получением льготных кредитов за неимением дорогой недвижимости под залог выдаваемых денег. Как правило, банки требуют в качестве залога недвижимость в столице, а селяне не имеют такой возможности. «С этой точки зрения, необходимо усовершенствовать механизмы обеспечения, разработать компромиссную систему кредитования для предпринимателей, проживающих в регионах», — отметил Байрамов.

Экономисты советуют приглядеться к зарубежному опыту, поскольку проблема ущерба от коронавируса становится общей для многих стран мира. На текущий момент льготы бизнесу в связи с карантином обсуждаются правительствами целого ряда стран. В этом направлении готовятся соответствующие законопроекты. Скажем, парламентский комитет Украины поддержал законопроект о налоговых и административных льготах бизнесу в связи с введением карантина. В ряде стран предусматривается временная ликвидация штрафов для бизнеса, нарушившего налоговое законодательство, а также мораторий на проверки. Кроме того, в отдельных случаях продлеваются сроки предоставления годовых деклараций о состоянии, вводятся налоговые каникулы по части выплат налога на землю и даже ликвидируется на определенные сроки практика обложения налогом нежилой недвижимости.

В целом же подходы к поддержке разнятся, но есть и общие черты, связанные с отсрочкой налогового бремени — рассматривается освобождение граждан от налогов на зарплату, обсуждаются предложения об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса и отсрочка по кредитам. И этому уже есть прецеденты. Например, власти Москвы официально объявили эпидемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, что дает заемщикам в столичном регионе основание просить, как минимум, о реструктуризации кредитов или отсрочке платежей.

По мнению экономиста Самира Алиева, пакет предложений правительства должен включать налоговые каникулы для предприятий общественного питания, приостановку налоговых проверок, а также штрафных санкций за нарушение законодательства в связи с предстоящей в следующем месяце финансовой отчетностью за 1 квартал текущего года. Также было бы уместно временное освобождение этого бизнеса от арендной платы, считает Алиев. В течение последнего месяца неоднократно звучали предложения экспертов о необходимости понижения тарифов на производимый в стране бензин АИ – 92 и дизельное топливо для субъектов хозяйствования.

Экономисты предлагают оказывать финансовую помощь бизнесу, также отмечается необходимость организации специального Антикризисного фонда и оптимизации для этой цели государственного бюджета. По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, в главном финансовом документе страны легко найдутся средства для поддержки пострадавших от коронавируса, если высвободить расходы, связанные с различными международными мероприятиями, кстати, отложенными из-за угрозы распространения новой пневмонии.