Признает ли Париж «независимость» Карабаха раньше, чем это сделает сама Армения?

Летом 2018 года между Францией и Италией разразился дипломатический скандал, причиной которого стало решение Рима не принять лодку с более чем 600 мигрантами на борту, включая 11 детей и семь беременных женщин.

Комментируя это, представитель французского правительства в разговоре с журналистами процитировал слова президента Эммануэля Макрона о том, что «в поведении итальянского правительства есть определенная степень цинизма и безответственности в отношении этой драматичной ситуации». По мнению Макрона, Италия должна была принять лодку с мигрантами согласно нормам международного права.

В наши же дни поучающий другие государства нормам международного права Макрон демонстрирует ничем не прикрытую симпатию в отношении Армении – страны, осуществившей военную агрессию против Азербайджана и многие годы оккупировавшей азербайджанские территории. За все годы пребывания Франции в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ официальный Париж демонстрировал проармянскую позицию, что ставило его статус в этой структуре под сомнение.

Эта тенденция заметно проявилась и во время освобождения азербайджанской армией оккупированных Арменией территорий. А сейчас, выражая недовольство тем, что ее участие в процессе прекращения военных действий свелось к нулю, Франция инициирует процесс признания «независимости» Карабаха.

Как уже сообщалось, 25 ноября Сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать «независимость» Карабаха. В документе также осуждается «военная агрессия Азербайджана, осуществленная при поддержке властей Турции и иностранных наемников, а также требуется немедленный отвод азербайджанских вооруженных сил и поддерживающих их формирований с территорий, занятых после начала военных действий 27 сентября».

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, касаясь этого шага Сената Франции, отметил, что эта резолюция для Баку — не что иное, как обычный клочок бумаги. «Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН», — подчеркнул он.

И действительно, что может поменять решение Сената Франции? Ровным счетом — ничего. Более того, этим шагом Франция, сама страдающая от сепаратизма, ставит себя в затруднительное положение. Если Париж вознамерился признать «независимость» Карабаха, то почему бы не продемонстрировать идентичную позицию по Корсике, Стране Басков, Савойе, Эльзасу, Бретани, Новой Каледонии и Французской Гвиане?

Перед принятием резолюции французским сенаторам все же стоило вспомнить нормы международного права, согласно которым Нагорный Карабах считается составной частью Азербайджана. Даже Армения не рискнула признать «независимость» Карабаха, хотя слезно умоляет другие страны сделать это.

В тексте соответствующих резолюций СБ ООН Нагорно-Карабахский регион указывается в качестве азербайджанской территории и требуется вывод армянских военных подразделений с оккупированных районов. В таком случае, почему же Франция не требует от Армении соблюдения требований резолюций СБ ООН и обвиняет Азербайджан в агрессии? Разве молчание Франции не является поддержкой армянской агрессии?

К тому же, современное международное право отказывает национальным меньшинствам, проживающим в составе одного государства, в создании собственного государственного образования.

Но видится, что обрадовавшаяся этому шагу Сената Франции Армения не понимает сути политических игр Парижа. В этом процессе проглядывается желание инициатора принятия резолюции Брюно Ретайо, принять участие в борьбе за президентское кресло в 2022 году. Он уже успел завоевать симпатии французских армян. Но признает ли Париж «независимость» Карабаха раньше, чем это сделает сама Армения?