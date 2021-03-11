Привиться и не заразиться: как проходит процесс вакцинации населения?

Вакцинация считается на сегодняшний день единственным средством, способным остановить пандемию коронавируса. Потому во многих странах, в том числе в Азербайджане, процесс вакцинации населения идет полным ходом. В республике уже вакцинировали медперсонал, а сейчас в поликлиниках по месту жительства вакцинируют граждан из категории 50+.

Но многие жалуются на то, что процесс организован не так, как следовало бы. Казалось бы, система онлайн регистрации https://randevu.its.gov.az/ должна облегчить процесс, ведь зарегистрированным назначают время прихода в поликлинику, и это помогает избежать столпотворения. Но, во-первых, эта система работает плохо, и зарегистрироваться получается не у всех. Во-вторых, далеко не все пожилые люди знают о том, где надо регистрироваться и как это сделать, ведь они и интернетом пользоваться не умеют. Некоторым помогают дети и внуки, но что делать остальным? Остается одно – лично прийти в поликлинику и занять очередь, которая может оказаться очень длинной. Пенсионерам, многие из которых страдают различными хроническими заболеваниями, такое ожидание дается нелегко. К тому же, в очередях не соблюдается социальная дистанция и не на всех есть медицинские маски. Это означает, что в ожидании вакцинации можно заразиться коронавирусом.

На днях экономист Самир Алиев на своей странице в фейсбуке рассказал о том, как проходит вакцинация в прививочном пункте, расположенном в средней школе №5 в Хырдалане. Он зарегистрировал своих родителей на вышеуказанном сайте, и им назначили вакцинацию на 11.00 утра. Когда они пришли на место, то увидели огромную очередь, и им, несмотря на то, что они были зарегистрированы, дали номера в очереди – 221 и 222.

На очереди в пунктах вакцинации и на несовершенство онлайн системы жалуются многие. Некоторые вообще решают не вакцинироваться как раз из боязни заразиться во время ожидания в толпе.

Один из граждан, попадающих в категорию 50+, рассказал о своем опыте вакцинации, подчеркнув, что он так и не смог зарегистрироваться, хотя сделал немало попыток. В пункте вакцинации по месту жительства была большая очередь, и в итоге он по знакомству прошел вакцинацию совсем в другом, не столь загруженном пункте.

Комментируя # ситуацию с вакцинацией, главврач поликлиники №8, член Азербайджанского отделения Хельсинской гражданской ассамблеи Тамилла Керимова сказала о том, что в ее поликлинике никаких очередей нет, и предложила лично в этом убедиться. Действительно, людей, ждущих вакцинацию, было совсем немного, все в масках, и на входе у каждого сотрудница поликлиники измеряла температуру.

«Человек, пришедший на вакцинацию, в первую очередь встречается с врачом, который его обследует – меряет давление, собирает анамнез. Далее он проходит к оператору, который вводит его данные в систему. Программа составлена так, что она не принимает данные тех, кому менее 50 лет. Затем ему заполняют специальный бланк, и он идет на вакцинацию. На каждого человека в итоге тратится 15-20 минут», – говорит главврач.

В поликлинике есть отдельный кабинет для тех, кто пришли без предварительной записи. А те, кто записались на вакцинацию посредством сайта, должны прийти в конкретное время и их принимают в другом кабинете.

«Очередь бывает только там, где люди пришли без регистрации на сайте – в среднем человек 15. Но недовольных среди них не видела.

Ажиотаж был в первые дни после начала вакцинации, и он был создан не населением, а бездарными руководителями различных учреждений. Они стали гнать работников на вакцинацию, угрожая в противном случае увольнением, или же им надо было принести документ о том, что им нельзя вакцинироваться. Тогда был наплыв людей. Но подобное со стороны руководителей недопустимо, ведь вакцинация носит добровольный характер», – подчеркнула Керимова.

Что касается несоблюдения социальной дистанции, то, как говорит главврач, сами люди отказываются ее соблюдать. Все хотят быть первыми и многие стоят у самой двери, чтобы быстрее попасть внутрь.

По ее словам, сейчас нет необходимости в том, чтобы давать ждущим вакцинацию номерки, так как людей немного.

«В начале, когда был ажиотаж, мы раздавали номерки и говорили, когда подойти. Скажем, если у человека был 30-ый номер, мы советовали подойти через час, но мало кто уходил, хотя живут неподалеку. Большинство оставались ждать», – сказала Керимова.

Она подчеркнула, что многое зависит от организации работы в пункте вакцинации, и если все сделано правильно, то никаких негативных явлений не будет.

«Например, в нашей поликлинике диализных больных мы приглашали на вакцинацию в специальный день. Мы понимаем наших больных, они понимают нас, важно наладить контакт с пациентами», – резюмировала главврач.