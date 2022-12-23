Правовой анализ процесса изъятия государственных приватизационных чеков из оборота

Вступление

В настоящее время общепризнано, что государственные приватизационные ваучеры являются ценными бумагами. Итак, принимая во внимание принятую в мире юридическую философию в отношении ценных бумаг, международные теории в этой области и законодательство Азербайджанской Республики, можно сказать, что любой документ может считаться ценной бумагой в зависимости от наличия трех основных условий.

Первое из этих условий состоит в том, что ценная бумага оформляется в установленной законом форме, второе — в том, что ценная бумага имеет экономическую (имущественную) стоимость и подтверждает отчуждаемое право (например, право требования, право на собственность, долевое участие и т. д.), а третье — документ регулируется законом, что он является ценной бумагой.

Как известно, Государственные приватизационные чеки были изданы Азербайджанской Республикой, в установленной законом форме и подтверждают право на государственную приватизационную долю с экономической (имущественной) стоимостью, переданную гражданам из государственного имущества, четко и прямо регулируемые в качестве обеспечения Законом Азербайджанской Республики от 29 сентября 1995 года. Следовательно, можно сказать, что государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами с 29 сентября 1995 года.

Кроме того, как известно, одной из основных причин появления понятия ценных бумаг в законодательстве является облегчение оборота ценных активов (имущества и права). Таким образом, при передаче ценной бумаги другому лицу, т. е. путем обращения передается и подтвержденное им право.

Например, предположим, что акционерное общество А имеет 100 акций. Однозначно все согласятся с тем, что каждая из этих акций дает ее владельцу какие-то имущественные права, связанные с акционерным обществом А (например, право собственности на общее имущество акционерного общества, право требовать дивиденды от его прибыли, право выкупа оставшегося имущества при ликвидации в соответствии с его долей и так далее) и одновременно подтверждает наличие у него иных прав, не носящих характер имущественных прав (например, право голоса, право быть избранным, право оспаривать решения и т. д.). Таким образом, все права, указанные при продаже собственником какой-либо доли другому лицу (это также можно назвать обращением), будут принадлежать новому собственнику этой доли без потребности в любой другой сделке или договоре. Этот процесс называется обращением ценных бумаг.

Ценные бумаги, выпущенные в обращение эмитентом, могут быть изъяты из него только при соблюдении условий, предусмотренных законодательством. В данной статье будут проанализированы требуемые законодательством страны условия вывода ценных бумаг из обращения и затронуты примечания относительно этого процесса.

Конечно, прежде чем иметь возможность четко проанализировать тему, полагаем, что полезно определить, что понимается под понятиями обращение и использование государственных приватизационных чеков (в целом ценных бумаг) как средства платежа.

Правовой анализ понятий обращения и использования государственных приватизационных чеков как средства платежа.

Понятие обращения ценных бумаг регулируется статьей 1078-20.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики. В этой норме указано, что «обращением ценных бумаг является процесс перехода и регистрации прав собственности в результате заключения гражданско-правовых договоров с ценными бумагами после их размещения».

Опять же, статья 1078-20.1 Гражданского кодекса гласит, что «Сделки с ценными бумагами совершаются и осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг»».

Отсюда становится понятным, что когда мы говорим обращение ценных бумаг, то имеется в виду, что право собственности на эти ценные бумаги переходит к другому лицу посредством заключения гражданско-правовых договоров, например, купли-продажи, обмена, дарения и т.д. Следовательно, обращение и оборот ценных бумаг являются синонимами и одними и теми же юридическими понятиями.

Не будем забывать, что понятие обращения государственных приватизационных чеков и их использование в качестве средства платежа — понятия почти одинакового характера. Итак, хотя понятие обращения и оборот ценных бумаг, иначе говоря, государственных приватизационных чеков, и их использование в качестве платежного средства звучат по-разному, на самом деле это понятия, дополняющие друг друга, без одного не может быть другого, и они имеют тот же характер. Потому что, когда мы говорим обращение чека (ценной бумаги), согласно требованиям законодательства, подразумевается, что он продается кому-то как юридический документ, отчуждается в иной форме.

В то же время, чек (ценная бумага) используется как средство платежа, подразумевая, что документ используется как деньги (средство платежа) для оплаты стоимости другой ценной бумаги (акции).

В обоих случаях, то есть в случае обращения чека и в случае использования чека в качестве средства платежа, когда чекодержатель передает право собственности на чек другой стороне, другая сторона также предоставляет владельцу чека другое принадлежащее ему право. По этой причине мы считаем, что, если обращение чека будет запрещено, то его использование в качестве платежного средства будет невозможно.

Общеизвестно, что, если денежная единица изъята из обращения, она не может быть использована в качестве платежного средства, за исключением юридических исключений. Однако в период существования государства, выпустившего эти деньги, нельзя исключать, что эта денежная единица будет выкуплена и компенсирована (выплачена ее стоимость) центральным банком государства, и не может быть ограничена определенным сроком.

Ясно также, что, если ценная бумага изъята из обращения, то она не может быть использована в качестве платежного средства.

Правовой анализ нормативных правовых актов, связанных с ограничением обращения государственных приватизационных чеков на определенный срок.

Статья 10-я Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике» от 1993 года, в котором были приняты первые положения о «государственной приватизационной доле», гласит, что «размер государственной приватизационной доли, условия ее выдачи и правила ее использования определяются Государственной программой приватизации».

Первой Государственной программой по приватизации государственного имущества в нашей стране является «Государственная программа приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», утвержденная Законом от 29 сентября 1995 года, подписанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. (далее будет упоминаться как Первая Государственная программа).

В третьем разделе этой Программы под названием «Государственная доля приватизации» говорится:

— Приватизация с использованием государственной доли приватизации осуществляется в течение 3 (трех) месяцев после принятия Программы;

— Приватизационный пай является безвозмездной долей приватизируемого государственного имущества каждому гражданину Азербайджанской Республики;

— Приватизационный пай — предоставляется гражданам республики для приобретения акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов. Акции (чек) могут быть проданы, заложены банкам, завещаны и отчуждены в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики;

— Государственный приватизационный пай — состоит из 4 (четырех) выданных на предъявителя чеков в бумажном варианте. Ваучеры, включенные в приватизационный пай, имеют одинаковую стоимость на момент выдачи;

— Выпущено в обращение 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года;

— Номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационный пай, является имущественным эквивалентом, защищенным от влияния инфляции: это 1/32 000 000 государственного имущества Азербайджанской Республики, приватизируемого чеком;

— Каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации, выдается один государственный приватизационный пай, состоящий из 4 (четырех) ваучеров. Список граждан, которые получат долю приватизации, составляется соответствующими местными органами исполнительной власти совместно с местными органами Государственного комитета по имущественным вопросам (в настоящее время Государственная служба по имущественным вопросам).

В третьем разделе пятого абзаца вышеуказанной Программы отмечается, что «выдано 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года». То есть, при утвержденной законом Первой программе срок обращения государственных приватизационных чеков был определен в 3 года. Хотя этот трехлетний период закончился в 1998 году, обращение государственных приватизационных чеков продолжалось и в 1999-2000 годах. Как становится ясным, государство фактически показало, что срок обращения государственных приватизационных чеков отменен.

В связи с этими и другими юридическими фактами мы полагаем, что цель ограничения срока обращения государственных приватизационных чеков до 3 лет в Первой программе была связана с созданием инвестиционного фонда. То есть предполагалось, что все государственное имущество может быть приватизировано в течение 3 лет. В случае невозможности ее завершения планируется инвестировать оставшиеся государственные приватизационные чеки в создаваемые инвестиционные фонды и выплачивать дивиденды собственникам.

Так, в статье 19 Закона от 7 января 1993 года о приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике указано, что «в целях эффективного распределения части приватизационных паев (чеков), принадлежащих населению, не направленные на эти (приватизационные) цели по тем или иным причинам, государство создает специализированный инвестиционный фонд».

Из этого становится ясным, что государственные приватизационные чеки, которые не были использованы ни в какой форме в течение срока обращения, иными словами, не были направлены на цели приватизации, должны были быть размещены в специализированном инвестиционном фонде, создаваемом государством, а владельцы должны были получать дивиденды. Однако из-за того, что этого не произошло, государство фактически ликвидировало срок обращения приватизационных чеков.

Согласно пункту 1.5 «Второй Государственной Программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом президента Азербайджанской Республики № 383 от 10 августа 2000 года, срок оборота государственных приватизационных чеков продлили до 1 января 2002 года.

Позднее срок обращения был продлен до 1 июня 2004 года, а после до 1 января 2008 года. Указом главы государства от 23 декабря 2009 года «О дополнительных мерах в области обеспечения использования в процессе приватизации выпущенных в оборот в АР государственных приватизационных долей (чеков)» оборотный срок чеков был продлен в последний раз – до 1 января 2011 года.

Как становится ясным, максимальный срок, в течение которого могут находиться в обращении государственные приватизационные чеки, удостоверяющие право собственности на переданную гражданам государственную приватизационную долю, был ограничен Второй программой, утвержденной Постановлением № 383 от 10.08.2000 (нормативный правовой акт не в силе).

В указанной Второй программе и иных нормативных правовых актах правовые последствия государственных приватизационных чеков после 1 января 2011 года не регулировались. Такое положение означало, что обладатель государственного приватизационного чека имел право собственности на государственный приватизационный пай до 31 декабря 2010 года, но после 1 января 2011 года без какой-либо компенсации за это право собственности было прекращено нормативно-правовым актом (утвержденная указом Вторая государственная программа), не вступившим в силу. Это противоречит всем общепринятым универсальным правилам и конституционным нормам, касающихся права собственности.

Противоречия между Указом № 450 от 25 марта 1996 года и Указом № 75 от 11 июня 2004 года Президента Азербайджанской Республики.

В пятом пункте первого раздела «Положения о государственных приватизационных паях (чеках) в Азербайджанской Республике» (далее «чеки»), утвержденного Указом президента Азербайджанской Республики № 450 от 25 марта 1996 года «Об обращении государственных приватизационных паев (чеков) в Азербайджанской Республике» за подписью Гейдара Алиева говорится, что «запрещается отказываться от принятия государственных приватизационных паев (чеков) в качестве платежного средства при приватизации государственного имущества».

Отсюда выходит, что по утверждённому президентским указом Положению, государственные приватизационные чеки могут использоваться в качестве средства платежа во все периоды приватизации, даже государственные органы уведомлены о том, что запрещается отказывать в их приеме в качестве средства платежа во все периоды приватизации.

Пункт 1.1 Указа президента Азербайджанской Республики № 75 от 11 июня 2004 года «О продлении срока использования государственных приватизационных паев (чеков), выпущенных в обращение в Азербайджанской Республике» гласит, что оплата государственных приватизационных паев (чеков), находящихся в обращении при приватизации государственного имущества действует до 1 января 2011 года. Согласно пункту 1.2 указанного Указа № 75 «Приватизационные паи (чеки), не использованные в качестве средства платежа при приватизации государственного имущества до срока, указанного в пункте 1.1 настоящего указа, изымаются из обращения в порядке, установленном законодательством».

Как известно, в настоящее время существует противоречие между двумя указами президента Азербайджанской Республики: № 450 от 25 марта 1996 года и № 75 от 11 июня 2004 года о сроках использования приватизационные чеков в качестве средства платежа.

Так, в то время как указ № 450 от 25 марта 1996 года регламентируется императивной нормой, что государственные приватизационные чеки будут использоваться в качестве средства платежа в течение всего процесса приватизации, и запрещается отказывать в их приеме в качестве средства платежа, указ № 75 от 11 июня 2004 года ограничивает срок использования этих чеков в качестве платежного средства при приватизации государственного имущества до 1 января 2011 года. После этого они будут изъяты из обращения.

Как указывалось выше, с некоторыми отличиями обращение государственных приватизационных чеков и их использование в качестве средства платежа являются практически одними и теми же понятиями. Мы считаем, что ограничение срока использования государственных приватизационных чеков в качестве платежного средства максимальным сроком (до 1 января 2011 г.) нарушает права собственности чекодержателей.

Нормы Гражданского кодекса Азербайджанской Республики об изъятии ценных бумаг из обращения и изъятии государственных приватизационных чеков.

Статья 1078-27 Гражданского кодекса «Изъятие ценных бумаг из обращения» регулирует правила изъятия ценных бумаг из обращения. Статья 1078-27.1 Гражданского кодекса устанавливает, что ценные бумаги изымаются из обращения в следующих случаях:

— По решению общего собрания акционеров в отношении акций (статья 1078-27.1.1);

— По решению органа контроля финансового рынка в случае признания эмиссии ценных бумаг несостоявшейся (статья 1078-27.1.2);

— При признании судом недействительным выпуска ценных бумаг (статья 1078-27.1.3);

— При прекращении деятельности эмитента в соответствии с законодательством (статья 1078-27.1.4);

— При оплате ценных бумаг после окончания срока их обращения (статья 1078-27.1.4-1);

— В иных случаях, предусмотренных законодательством (статья 1078-27.1.5).

Принимая во внимание указанные нормы, считаем, что изъятие государственных приватизационных чеков из обращения возможно в соответствии с требованием статьи 1078-27.1.4-1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики «При оплате ценных бумаг после истечения срока их действия». Считаем невозможным применение требования статьи 1078-27.1.5 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики относительно изъятия из обращения государственных приватизационных чеков. Эти моменты анализируются ниже.

Поскольку государство подтверждает право собственности граждан на приватизационные паи, их изъятие из обращения возможно только и только путем оплаты их стоимости.

По этой причине считаем, что изъятие из обращения государственных приватизационных чеков должно было осуществляться в соответствии с требованием статьи 1078-27.1.4-1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики: «ценные бумаги изымаются из обращения по истечении срока обращения». Итак, как указывалось выше, государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами и подтверждают право собственности гражданина (владельца чека) на «государственный приватизационный пай». Эти чеки были изъяты из обращения в связи с истечением срока обращения в соответствии с пунктом 1.5 Второй государственной программы, утвержденной указом президента Азербайджанской Республики № 383 от 10 августа 2000 года.

Однако стоимость государственных приватизационных чеков не была выплачена чекодержателям при их изъятии из обращения. Такое положение, безусловно, противоречит правам собственности граждан на приватизационную долю, гарантированным Конституцией и Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, а также привело к прекращению этого права собственности нормативным правовым актом (указом), который не имеет силы закона, что является недопустимым. Таким образом, эмитентом государственных приватизационных чеков является государство, которые оформляются в установленной законом форме и подтверждают право собственности на государственную приватизационную долю экономической стоимости, предоставленную каждому гражданину из государственного имущества.

7 марта 1995 года на совещании в Президентском дворце Гейдар Алиев заявил: «Ясно одно, граждане должны иметь долю при приватизации, каждый гражданин должен получить свою долю и использовать эту долю по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свою долю кому-то другому. Все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должна быть доля. Несомненно, как здесь сказано, приватизация не может быть осуществлена ​​в долгосрочной перспективе. Абдулсалимзаде сказал, что особенности, менталитет и другие факторы нашего народа не позволяют провести приватизацию в короткие сроки. Может быть, через несколько лет мы сможем осуществить 30%, а потом еще часть. То есть эта приватизация займет 10 лет, 15 лет, 20 лет. В таком случае, если мы сегодня считаем, что государственная собственность будет приватизирована и люди получат эту долю, то, когда они получат эту долю? Получается, что кто-то получит свою долю сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это определить?».

Как видим, общенациональный лидер видел те проблемы, которые мы переживаем сейчас, и особо отметил важность чуткого подхода, говоря о том, что права граждан, подтвержденные приватизационными чеками (т.е. права собственности), должны охраняться и охраняться государством. независимо от времени и периода. Таким образом, после того, как государство впервые разместило приватизационные чеки, согласно международному праву и законам, 65% объектов недвижимости уже принадлежат гражданам, которые владеют чеками. Даже в случае изъятия их из оборота, их нельзя продать кому-либо без компенсации согласно Конституции.

Право на изъятие из обращения государственных приватизационных чеков принадлежит государству, но это право должно осуществляться в соответствии с законом.

Таким образом, право изъятия из обращения государственных приватизационных чеков, являющихся ценными бумагами, принадлежит Азербайджанской Республике. Но государство может осуществлять это право после оплаты этих чеков. В противном случае права собственности граждан будут нарушены, чего никогда не желал общенациональный лидер.

Иными словами, считаем, что Азербайджанская Республика имеет полное право изъять из обращения государственные приватизационные чеки, оставшиеся в обращении на основании статьи 1078-27.1.4-1 Гражданского кодекса, в соответствии с требованиями, указанными в этой статье. Разумеется, как указано в этой норме, на 1 января 2011 года процесс изъятия этих чеков из обращения должен был быть завершен расчетом стоимости государственных приватизационных чеков, остававшихся на руках у граждан, и уплатой им этой стоимости.

Как известно, в соответствии с пунктом 1.5 Второй Государственной программы, утвержденной указом президента Азербайджанской Республики № 383 от 10 августа 2000 года, государственные приватизационные чеки были изъяты из обращения в связи с истечением срока обращения без оплаты стоимости, что является нарушением права собственности граждан. Пункт IV статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики гласит: «Никто не может быть лишен своего имущества без решения суда. Отчуждение имущества для государственных нужд допускается только при условии справедливой предварительной оплаты его стоимости».

Как известно, лишить граждан права собственности можно только по решению суда, то есть в соответствии с законом. Прекращение или лишение права собственности в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами ниже закона, считается нарушением статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики о праве собственности и других норм. Иными словами, право собственности на государственные приватизационные чеки, выданные гражданам из установленного законом государственного определения, не может быть отменено указом, нижестоящим по отношению к закону.

Изъятие государственных приватизационных чеков из обращения не может быть осуществлено на основании требования статьи 1078-27.1.5 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики «Ценные бумаги изымаются из обращения в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Потому что принятие обратного приведет к прекращению права собственности граждан на приватизационные паи, подтвержденные государственными приватизационными чеками, без выплаты компенсации и нормативным правовым актом (указом), имеющим меньшую силу, чем закон. Таким образом, на основании требования статьи 1078-27.1.5 Гражданского кодекса «Ценные бумаги изымаются из обращения в иных случаях, предусмотренных законодательством», можно предположить, что ценные бумаги, в том числе государственные приватизационные чеки, могут быть изъяты из обращения указами президента, постановлениями Кабинета Министров, а также центральных органов исполнительной власти в случаях и в порядке, установленных законодательными актами, нижестоящими по сравнению с законом.

Мы считаем, что такой подход к изъятию из обращения государственных приватизационных чеков неверен. Таким образом, поскольку государственные приватизационные чеки также подтверждают право собственности граждан на долю государственного имущества, изъятие этих документов из обращения может привести к ограничению или прекращению права собственности. Согласно Конституции Азербайджанской Республики и требованиям Гражданского кодекса ограничение и прекращение права собственности возможны только в случаях и порядке, установленных законом.

Иными словами, в отсутствие закона недопустимо ограничение или прекращение права собственности граждан на основании обстоятельств и правил, урегулированных нижестоящими по отношению к закону нормативными правовыми актами, в том числе государственными приватизационными чеками в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, нижестоящими по отношению к закону, изъятие из обращения недопустимо.

Во-первых, потому что такая ситуация приводит к нарушению прав собственности граждан. Во-вторых, потому что государственные приватизационные чеки выдавались гражданам по закону, а возврат ценных бумаг от граждан должен быть только и только по закону.

По этой причине считаем, что изъятие из оборота без выплаты компенсации государственных приватизационных чеков в случае, указанном в указе президента Азербайджанской Республики № 383 от 10 августа 2000 года, принятом на основании статьи 1078-27.1.5 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики, противоречит императивным требованиям Конституции Азербайджанской Республики и Гражданского кодекса относительно права на имущество.

Заключение

Как понятно из вышеизложенного, поскольку государство подтверждает права собственности граждан на приватизационные паи, их изъятие из обращения возможно только и только путем оплаты их стоимости. По этой причине считаем, что изъятие из обращения государственных приватизационных чеков должно было осуществляться в соответствии с требованием статьи 1078-27.1.4-1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики: «При оплате ценных бумаг после окончания срока их обращения».

На совещании, состоявшемся в Президентском дворце 7 марта 1995 года, общенациональный лидер подчеркнул: «Ясно одно, что граждане должны иметь пай при приватизации, каждый гражданин должен получить свой пай и использовать его по своему усмотрению. Он либо будет собственником части приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свой пай кому-то другому, все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должен быть свой пай».

Это подтверждает, что граждане имеют законное право собственности на государственное имущество посредством государственных приватизационных чеков.

(Для подробной информации перейдите по ссылке: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/)

Авторы:

Ёлчиев Мубариз Халид оглы,

доцент юридического факультета Бакинского государственного университета,

Член Коллегии адвокатов

([email protected])

Сулейманлы Сарвар Сулейман оглы,

Доцент кафедры гражданского права юридического факультета Бакинского государственного университета

([email protected])

https://m.zerkalo.az/zakony-obyazuyut-vozobnovlenie-oborota-privatizatsionnyh-chekov/