В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан Ф.Теймуров, у которого изъяты пистолет марки «СZ-27», 1 магазин и 4 патрона.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий житель столицы Ю.Абдуллаев добровольно сдал в 34-й отдел полиции Хатаинского РУП пистолет марки «Макаров» со спиленным номером, 8 патронов и 1 магазин.