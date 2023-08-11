Валютные поступления от экспорта нефти падают вслед за добычей, но недостающую выручку компенсируют растущие доходы от продажи за рубеж нашего газа. В нынешнем году, например, выручка от экспорта природного топлива даже превысила нефтяную. На этом фоне парламентариев беспокоит растущее внутреннее потребление.

Добыча нефти в нашей стране уменьшается, но сокращение этого ключевого ресурса компенсируют доходы от другой «золотой жилы» — природного газа. В этом году впервые доходы от газа даже превысили поступления от экспорта нефти. Для сравнения, нефти за пять месяцев продали на 7 млрд 803 млн 144 тыс. долларов, а природного газа – на 8 млрд 29 млн 188 тыс. долларов. Власти планируют и дальше увеличивать экспорт газа в Европу. В этом году поставки в страны Старого света составят 12 млрд кубов, а дальнейшем их планируют нарастить почти вдвое — до 22 млрд, однако экспорту мешает растущее внутреннее потребление, считает депутат и эксперт Вугар Байрамов.

В Азербайджане использование газа быстро растет и непомерно размерам экономики. Все бы ничего, но, по мнению Байрамова, это не дает развернуться экспорту природного топлива и росту валютных поступлений от его продажи за границу. В качестве доказательства аналитик приводит цифры: в первом полугодии газодобыча составила 18 млрд 177 млн кубометров, делится он. При этом на внутреннее потребление пришлось 29,9 % всего полученного газа, а 56,5% пошли на экспорт. Кроме того, 1,5% составили потери, а 12,1% ушли в резерв до начала июля. Структура потребления газа в республике выглядит следующим образом: 59,6% от всего использованного в стране природного топлива пошли на производственные нужды, а 40,4% продали населению.

«Основное внимание в этой статистике привлекает относительно высокая доля внутреннего потребления, — говорит он. – По официальным данным, в первом полугодии в стране уже использовали 5 млрд 434 млн кубов. Скажу для сравнения, что количество расходуемого в нашей стране газа вдвое больше годового потребления Сербии, на 64% превышает потребление Болгарии, на 62% больше годового расхода Швейцарии. За год у нас потребляют газа на 17% больше Норвегии. Полугодовой расход природного топлива превышает у нас годовое потребление целого ряда стран с намного более серьезными экономическими показателями».

По мнению Байрамова, причины высокого внутреннего потребления нуждаются в отдельном анализе: «Конечно же, объективные причины такого большого расхода есть – это, например, отсутствие централизованной системы отопления в жилых домах. Но останавливаться на каком-то одном обстоятельстве было бы неправильно, ведь есть и другие причины, которые нужно тщательно проанализировать. Уменьшив внутреннее потребление газа, можно увеличить наш экспортный потенциал и валютные поступления. Поэтому нужно провести детальный анализ и расширить реформы этой сферы».

Внушительное потребление, действительно, сдерживает возможности зарубежных поставок. Например, по словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, объемы используемого в республике газа растут, и периодически в 2017-2018 годах Баку даже возвращался к покупке газа у «Газпрома». «Зимой возрастает внутреннее потребление, и не всегда ежесуточные пиковые объемы можно покрыть собственной добычей. А ведь есть еще и внешние контракты», — заметил он.

Впрочем, по мнению руководителя Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, республика способна без труда покрывать растущий газовый экспорт: «Нашей богатой углеводородами стране газа хватит на весь XXI век, причем и на обеспечение внутреннего спроса, и на исполнение обязательств по экспортным контрактам», — считает он. Однако никто не отменял необходимости рационального использования природных ресурсов.

По его словам, Госкомстат раскрывает основную информацию, но не дает исчерпывающих сведений о структуре потерь: «Общие потери за полгода составили 272,6 млн м3. Но мы не знаем о структуре растраты – утрата газа произошла при его транспортировке или распределении? Если подразделение коммерческой структуры длительное время не выплачивает долг за газ, это тоже считается убытком. «Азеригаз» не раскрывает регулярно информацию про количество газа, который используют потребители – обычно все эти данные вносят в категорию населения. Аналогично поступает и «Азеришыг». Так почему бы нам не приблизить нашу газовую статистику к европейским стандартам? Ведь на протяжении 21 века основным нашим экспортом в Европу должен быть именно газ?»

В этом году зима была мягкой, а два месяца лета относительно прохладные, говорит И. Шабан:

«По логике, потребление энергии, будь то газ или электричество, должно уменьшиться. У нас же прирост по всем направлениям, и госорганы гордо информируют об этом в своих Telegram-каналах. На мой взгляд, все это результат низкой экономической эффективности в контексте энергоэффективности. А ведь в своих выступлениях глава государства неоднократно призывал к повышению уровня рационального использования природных ресурсов, но, похоже, проследить за этим на деле непросто».Эмма РЗАЕВА