Грузия по-прежнему привержена поставкам природного газа из Азербайджана. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, передает vestikavkaza.ru.

По словам министра, Грузия не ожидает ухудшения условий поставок природного газа или ценовой нестабильности.

«Мы не ожидаем ухудшения условий поставок и рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами в долгосрочной перспективе. Грузия уважает своего основного поставщика — Азербайджан и по-прежнему привержена долгосрочным, стабильным контрактам», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что сотрудничество Грузии и Азербайджана является долгосрочным и стратегическим.

«Считаем, что при правильном общении с дружественными странами мы сможем без проблем обеспечить поставки природного газа в Грузию», — сказал Давиташвили.