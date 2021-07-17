За январь-июнь текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 10,379 млрд кубометров.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, за прошедшие 6 месяцев стоимость этих объемов экспорта составила 1,586 млрд долларов США.

В январе-июне этого года объем экспортируемого природного газа увеличился на 57,3%, а стоимость — на 25,9%.

За первые 6 месяцев этого года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 18%.