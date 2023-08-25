Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что Москва может аннексировать насильно отколотые от Грузии регионы — Южную Осетию и Абхазию.

«Идея присоединения к России по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии», — написал Медведев в статье, опубликованной газетой «Аргументы и факты».

«Это вполне возможно реализовать, если для этого будут веские причины», — сказал Медведев, который зарекомендовал себя как один из самых ястребиных политических голосов России с тех пор, как ее войска вторглись в Украину, начиная с февраля 2022 года.

По его словам, это случится, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии.

«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем», — заявил политик.

Замглавы СБ РФ уверен, что «для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния».

По мнению Медведева, Западу стоит усвоить то, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, «когда добилась устранения возникших угроз и гарантий безопасности». «Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь — видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране», — заявил он.

Напомним, Грузия потеряла контроль над двумя своими регионами после распада Советского Союза. Москва признала их независимость в 2008 году после нападения на Грузию в августе.

И хотя отношения Кремля с нынешними властями Грузии с тех пор улучшились, Медведев обвинил Запад в создании напряженности вокруг страны путем обсуждения ее возможного вступления в НАТО.

Официальные лица Грузии неоднократно заявляли, что они полны решимости присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.

Насколько адекватным можно считать нынешнее заявление того, при чьем президентстве и началась агрессия против Грузии в августе 2008-го? Медведев в данном случае «поёт» с чьей-то подачи в руководстве РФ? Чем может быть вызвано такое «предупреждение» Грузии?

Кстати, МИД Грузии уже назвал попыткой посягательства на территориальную целостность страны заявления Медведева.

Своим мнением на сей счет поделились с # известные грузинские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Я внимательно прочел статью Дмитрия Медведева, и если кому-то кажется, что это эмоциональный всплеск человека, который прекрасно понимает, что команда власти, в которую он сейчас входит, подвела огромную ядерную страну к опасной черте, создав проблемы для всего мира, это не совсем так.

Психологическое состояние Медведева понятно, но у этой статьи была вполне практическая цель. И эта цель связана с желанием России открыть все коммуникации с Грузией на своих условиях. Давайте задумаемся вот над чем — одно из высших должностных лиц огромной страны открыто угрожает аннексией соседней стране и это многими воспринимается как вполне себе нормальное явление. Но это не нормально — принцип территориальной целостности в международном праве существует не для того, чтобы мир был раем, а для того, чтобы мир не превратился в ад. И все ответственные руководители стран это понимают. Все, кроме России. Относиться к такой позиции с пониманием – то же самое, что спокойно смотреть на то, как кто-то кидает камни в чужие окна. Ведь завтра камень может полететь и в ваше окно. Думаю, что это очевидная истина, о которой должны помнить все.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Я уверен, что вопрос присоединения оккупированных грузинских территорий не стоит на повестке дня в РФ. Просто иногда Медведеву, наверное, хочется доказать, что к нему всё еще прислушиваются. Тем более, если вспомнить, главное, чем он запомнился в период своего президентства, это, конечно, война против Грузии. Вот он и пытается вытаскивать эту тему на свет при каждом удобном случае. Больше ничего, наверное. Потому что уже прозвучали заявления, даже со стороны Затулина, что присоединение этих территорий не стоит в повестке. И сепаратисты в Сухуми тоже, кстати, заявили, что в Абхазии вообще нет сил, которые выступали бы за присоединение к России. Так что, это отсебятина от Медведева.

Глава Академии международных отношений, генеральный директор Фонда развития грузино-азербайджанских связей Симон Копадзе:

— Эти слова сказала не то что говорящая голова, а говорящая вывеска. Не хочу даже называть его по имени. Этот человек вроде бы официальное лицо, но все понимают, что он просто дырка от бублика. Самое интересное тут, что еще до реакции на его слова со стороны МИД Грузии, свое отношение успела выразить общественность оккупированной Абхазии. У них слова этого чиновника вызвали очень большое недовольство. Они даже потребовали от своего де-факто правительства заявить, что это непорядочное выступление, потому что Абхазия – «независимое государство, и она воевала не для того, чтобы к кому-то присоединиться». Они поблагодарили Медведева за то, что при нем Россия признала «независимость» их «государства», но никакого присоединения к РФ абхазы не рассматривают.

В так называемой Южной Осетии по этому поводу пока вроде не высказывались, но они тоже вряд ли были бы рады такому присоединению.

А что касается стремления Грузии присоединиться к НАТО, это всегда остается в силе. Просто наше нынешнее правительство не совсем планомерно работает в этом направлении. Но в целом грузинский народ проголосовал за вступление в Североатлантический блок. Это 78% населения. Так что, никто ничего не отменял.