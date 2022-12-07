Церемония вручения премии «Пульс надежды» Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди, лауреатами которой стали герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, прошла в США 6 ноября. Об этом сообщает Daily Mail.

Сын Карла III с супругой получили премию «за борьбу с расизмом в королевской семье», что вызвало скандал в Великобритании. Во время мероприятия, состоявшегося в Нью-Йорке, принц Гарри и Меган Маркл пообещали, что «их борьба с угнетением только началась». Дочь Роберта Кеннеди Керри заявила, что герцог и герцогиня Сассекские проявили «невероятную смелость», поднимая вопросы расовой справедливости, а также отметила их деятельность в области борьбы с психическими заболеваниями.

Меган Маркл рассказала гостям мероприятия, что, когда являлась старшим членом королевской семьи, боролась с суицидальными мыслями из-за нападок, в том числе и расистского характера. Она отметила, что решение не уходить из жизни «далось ей нелегко».