Принц Гарри и его супруга Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет, сообщает РИА «Новости».

На открытке герцог и герцогиня Сассекские запечатлены с детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет. Уточняется, что до этого Гарри и Меган еще не показывали фотографий дочери.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года уже после переезда в Гарри и Меган США. Ее назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, покойной принцессы Дианы.