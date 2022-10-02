Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из города Монтесито в Калифорнии в пригород Санта-Барбары в том же штате под названием Хоуп-Ранч. Об этом сообщает Page Six.

Слухи о том, что герцоги Сассекские планируют сменить место жительства, запустило местное издание Santa Barbara News-Press.

«В городе поговаривают, что герцог и герцогиня Сассекские либо уже приобрели, либо подыскивают очень закрытый особняк в Хоуп-Ранч, и это означает, что их нынешний дом в Монтесито им больше не подходит», — написало издание.

Хоуп-Ранч — это закрытое товарищество в 16 км от Монтесито с гольф-клубом, доступным только для его членов. Им также предоставляются закрытые для публики теннисные корты, тропы для прогулок верхом и площадки для пикников.

Стоимость особняков в этом товариществе доходит до $22 млн. (gazeta.ru)