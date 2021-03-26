Примитивная ложь четы Юнус

Лейла и Ариф Юнус, именно в такой последовательности нужно указывать данную чету по причине реального распределения ролей в семье, называют себя азербайджанскими правозащитниками. Несмотря на то, что с 2016 года проживают в Нидерландах. Можно ли быть дистанционным правозащитником — вопрос открытый. Тем более, что чета Юнус никак не проявила себя в ипостаси борцов за права граждан Азербайджана в течении 44 дней, пока наша армия отвоевывала свои земли.

У них была куча возможностей рассказать голландским, французским, бельгийским, да каким угодно европейским СМИ о том, что Азербайджан ведет освободительную войну, освобождая оккупированные Арменией земли. Они могли бы рассказать о том, что ни одна страна мира, включая Армению, не признала так называемую «НКР». Или о том, что все страны мира признают территориальную целостность Азербайджана.

Они могли бы, вместе или по одиночке, напомнить о невыполненных РА 4 резолюциях ООН, о длившейся десятилетиями политике имитации переговорного процесса со стороны руководителей РА. Или про Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, с упоминанием чудовищных слов, сказанных в оправдание этому преступлению третьим президентом РА Сержем Саргсяном.

Не было ничего этого. Не поведали они европейцам и о том, что в ходе нынешней войны во время бомбардировок со стороны Армении погибло свыше 100 мирных жителей Азербайджана, были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан. Ни словом не обмолвились они в интервью европейским СМИ и о том, что из 67 мечетей, оставшихся на оккупированных территориях, в относительной сохранности осталось только три.

Молчат Юнусы и о том, что некогда цветущие, благоустроенные города Азербайджана, которые были оккупированы Арменией, сегодня напоминают города-призраки. Об этом, к счастью, говорят зарубежные журналисты, послы разных стран мира, что пришли в ужас от увиденных масштабов армянского варварства. О котором, подчеркну, Юнусы не сообщили европейским СМИ.

Наконец, они сидят, набрав в рот воды и не желая критиковать Армению за то, что она отказывается предоставлять карту минных полей. В результате чего, к сведению этих «правозащитников», гибнут граждане той самой страны, где они родились, выросли, обогатились, но которая никогда не была для них Родиной. Правота моих слов подтверждается и нынешним интервью Юнусов французскому изданию Marianne.

Сказать, что они цинично лгали — ничего не сказать. » Большинство азербайджанцев обработаны пропагандой официальных СМИ и убеждены, что военная операция в Карабахе оказалась невероятно успешной, что Алиев — национальный герой и что присутствие российских «миротворцев» — хороший вариант для переходного процесса. Лишь немногие понимают, что единственным победителем в войне оказалась Россия», — утверждает А.Юнус.

Произнес ли он все это, как обычно бывает, по наущению жены или тут был тот редкий случай, когда Ариф-бей посмел озвучить отсебятину, судить не берусь. Но очевидно, что перед нами наглая, примитивная ложь. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту, сравнить то, что было под контролем Азербайджана до 44-дневной войны и что мы имеем сейчас.

Даже из Нидерландов должно быть видно, что за полтора месяца боев азербайджанская армия освободила Шушу, Гадрут, семь ранее оккупированных районов нашей страны. Флаг Азербайджана развевается в великой Шуше, во всех освобожденных районах. Ничего этого не было до 44-дневной войны. Но А. Юнус пытается доказать недоказуемое. Он врет французскому СМИ, умалчивая про то, что азербайджанская армия уничтожила и взяла в качестве трофеев оружие неприятеля на сумму свыше 2,4 миллиардов долларов.

Он ни словом не упомянул о том, что на военном Параде в Баку именно российское оружие, захваченное у армянских оккупантов, везли по площади Азадлыг. Он, называющий себя иногда и конфликтологом, делает вид, что не в курсе сетований российских военных экспертов, констатирующих, что в ходе 44-дневной войны была продемонстрирована и моральная отсталость именно российского оружия. Он «прикинулся шлангом», не замечающим восторженных отзывов о блестящей победе азербайджанской армии со стороны военных экспертов из многих стран мира.

Он делает вид, что не понимает личной заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании столь мощной, хорошо обученной и вооруженной армии. А еще он делает вид, что в Армении грянул и до сих пор не закончился глубокий внутриполитический кризис. Связанный именно с поражением РА в нынешней войне. Премьер-министра РА Никола Пашмняна называют капитулянтом, требуют его ухода. В конце концов, Юнусы могли бы понять реалии, поговорив со своими армянскими друзьями. Например, с Давидом Шахназаряном, который так причитает ныне по поводу итогов войны.