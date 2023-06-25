Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пока не на связи.

Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя телеканалу RTVI. О его местоположении ничего не известно. В последний раз основателя ЧВК видели, когда он покидал Ростов-на-Дону.

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — сообщила пресс-служба телеканалу.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.