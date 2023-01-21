Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в открытом письме координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби задал вопрос, какое преступление совершила эта организация.

«У меня к Вам есть вопрос: «Можете ли Вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?», — говорится в письме, опубликованном в субботу в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

20 января Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести на следующей неделе против нее новые санкции. Ранее власти США уже внесли ЧВК «Вагнер» в санкционный список.