«Незадолго до 6 часов вечера автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома», — сообщил представитель службы Энтони Гульельми в соцсети X, добавив, что «причина и характер столкновения» выясняются.

Президент Джо Байден в момент инцидента находился за пределами города. В службе безопасности не сообщили, была ли это простая авария или возможная целенаправленная атака на здание.

Полиция Вашингтона проверила и увезла автомобиль, но водитель остается под стражей.

В последние годы Белый дом стал ареной целого ряда громких проникновений на его территорию, что привело к возведению вокруг резиденции президента более высокого и прочного металлического барьера в 2020 году.

В 2017 году мужчина перелез через ограду и бродил по территории более 15 минут, прежде чем был арестован, в то время как президент Дональд Трамп находился внутри.

В 2014 году, когда президентом был Барак Обама, ветеран армии США перелез через ограду Белого дома и пробежал по лужайке, после чего вошел в здание с ножом в кармане. (Голос Америки)