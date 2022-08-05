После вынесения приговора американке Бриттни Грайнер Россия приготовилась обсуждать с США обмен заключенными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — подчеркнул Лавров.

Публичные заявления США о планах предпринять шаги в этом вопросе министр назвал «проблемой американцев». По его словам, спецканал «сохраняет свою актуальность».

4 августа российский суд приговорил баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. В феврале ее задержали в аэропорту Шереметьево, при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла для вейпа.

Президент США Джо Байден назвал приговор Грайнер неприемлемым. Он призвал освободить ее и сказал, что американские власти продолжат работать над тем, чтобы как можно скорее вернуть ее и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на родину. Байдена поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, российская правовая система использует отдельных лиц «в качестве политических пешек».

Обмен между странами сейчас «более вероятен, чем когда-либо», пишет Daily Mail со ссылкой на близкие к переговорам источники. По данным издания, сделка может быть завершена в течение месяца. Один из собеседников газеты при этом заявил о более выгодном положении российских переговорщиков.

Ранее США предложили России обменять Грайнер и Уилана на торговца оружием Виктора Бута. Однако в Кремле такую сделку посчитали неравноценной и потребовали добавить к Буту киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. А также Владислава Клюшина, создателя системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которого в США обвиняют в биржевой торговле с использованием инсайдерской информации от российских властей. (moscowtimes.ru)