Придавать значение этим «выборам» не стоит — Тофик Зульфугаров

О так называемых выборах в Карабахе и о том, как будут развиваться политические события после пандемии и экономического кризиса, рассказал в интервью # бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Как можно оценить выборы в «НКР»? О чем они говорят Азербайджану с юридической точки зрения?

— Говорить о выборах в «НКР» в нынешних условиях не приходится. На этих территориях была проведена этническая чистка, а сейчас по всем параметрам нарушаются права Азербайджана. Придавать значение этим «выборам» не стоит, в прошлом году премьер-министр Армении открыто заявил о том, что «Карабах – это Армения».

В данном контексте получается, что армянское правительство, осуществляя политику аннексии, проводит разные там мероприятия. Причем нужно сказать, что у армян нет единой позиции по данной теме — одни говорят, что это часть Армении, а другие говорят, что это второе армянское государство. Поэтому к этому делу нужно относиться как к политическому шоу, преследующему цель аннексировать территории Азербайджана.

Что касается того, кто там пришел к власти, а кто проиграл, то там «выиграл» тот, на кого пальцем указали в Ереване. Вот и все. В этом контексте ничего нового не произошло и не может произойти. Тем более, что это никак не будет сказываться на дальнейшем политическом процессе. Поскольку армянская сторона декларирует, что это часть Армении. О каких переговорах может тут идти речь?

— В недавнем интервью вы сказали, что на «политическом поле остались Армения, Азербайджан и коронавирус». Давайте более детально раскроем этот тезис. Что вы этим хотели сказать?

— Я бы хотел немного внести ясность в тезис «на политическом поле осталась Армения, Азербайджан и коронавирус». Кризис, который происходит в мире, он не имеет аналогов. Вспомним известную книгу Френсиса Фукуямы, опубликованную после развала СССР — «Конец истории и последний человек». Кстати, он в конце 80-х приезжал в Азербайджан, и я тогда с ним встречался. Теперь, разве после развала восточного блока и СССР, все люди мира сидели у себя дома? Нет! Все границы были закрыты? Нет! Разве экономический кризис был таким острым? Нет! Но по тем процессам, которые происходят сегодня, Френсис Фукуяма мог написать новую версию о «конце истории». Я не говорю, что происходящие сегодня процессы – это конец истории. Это исторический момент того, что будет.

Мы видим, что международные структуры показали свою неэффективность. Мы видим, что многосторонние отношения, даже в рамках ЕС, сильно хромают. Или если взять НАТО, ООН, даже ОДКБ. Все страны-члены этих организаций закрылись друг от друга и то, что они будут друг с другом сотрудничать — маловероятно.

В условиях, когда Россия вынуждена вводить такие жесткие меры карантинного характера в Москве, а губернаторы на местах, в частности в Краснодарском крае запрещается передвижение машин. И вот в таких условиях говорить о том, что вся эта ситуация никоим образом не будет влиять на конфликт, было бы наивно. То, что мы остались лицом к лицу с Арменией – это результат большого кризиса, а не наоборот. Когда вся эта пандемия и экономический кризис спадет, пересмотр политических взаимоотношений неминуем. Потому что опыт взаимодействия во время пандемии требует своего осознания и реализации политических процессов. Очень важно все это понимать, и в Армении тоже это должны понимать.

Действия армянской стороны базировалась на внешней помощи и гарантии безопасности, но будет ли эта помощь после этого всего? Я более чем уверен, что не будет. Поэтому армяне должны серьезно оценить происходящие события. Они должны понимать, что они оккупировали территории страны, население которого превосходит их в 4 раза. Экономический потенциал превосходит в несколько раз, оборонный потенциал превосходит. И что, после этого всего они смогут проводить свою старую политику?

Все шоу-выборы, показывают, что они не обладают способностью реально оценивать ситуацию и осознавать, что они оказались в политическом тупике. Они могут там заниматься клоунадой, но в реальности все это не так, так как они живут там, откуда изгнаны 760 тысяч человек в результате этнической чистки и Азербайджан с этим мириться не будет.