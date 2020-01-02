При пожаре на заводе в Дели пострадали 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе 13 пожарных, получили ранения в результате пожара на заводе в индийском городе Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Пожар на заводе в Дели начался утром в четверг. Во время спасательной операции в здании произошел взрыв, который привел к его частичному обрушению. Ранее сообщалось, что под завалами находится несколько человек.
Как заявил представитель полиции Раджендра Сагар (Rajendra Sagar), пожарные взяли ситуацию под контроль. По данным телеканала NDTV, двое пожарных и один рабочий были спасены из-под завалов здания, они получили незначительные травмы. Как отмечает телеканал, по меньшей мере один человек все еще находится под завалами.
Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают 35 пожарных машин.
| 2020-01-02T12:07:45+00:00 2 января 2020, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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