В результате взрыва и пожара в цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Баку, пострадали 24 человека.

Об этом # сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Одному из них была оказана первая помощь на месте. 23 человека госпитализированы в медицинские учреждения.

10 пострадавших были доставлены в Клинический медицинский центр, остальные с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Медицинском центре имени Нариманова.