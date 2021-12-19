Как результат трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи с Президентом Азербайджанской Республики, 19 декабря 2021 года зАербайджанская Республика при посредничестве Европейского Союза передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

Как сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджанской Республики, переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кяльбаджарском направлении.

Позднее армянская сторона арестовала четырех из 10 армянских военнослужащих, переданных 4 декабря 2021 года Азербайджаном, постоянно руководствующимся принципом гуманизма, а шестерым предъявила обвинения.