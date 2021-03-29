При нападении в Южном Судане погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане, сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на местные власти.

По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершили нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.