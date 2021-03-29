При нападении в Южном Судане погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане, сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на местные власти.
По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершили нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.
Власти провинции на данный момент не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса. По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.(РИА Новости)