В результате атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе погибли 100 человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Аl Hadath, об этом сообщил Совет по правам человека Сирии.

Большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, которых пригласили в училище. Среди них есть женщины и дети. В церемонии выпуска курсантов принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Торжественный выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.