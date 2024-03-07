Пожар вспыхнул на территории Высшего танкового командного училища в Казани, сообщает Baza.

Возгорание произошло в казармах, а после огонь перекинулся на кровлю. Пожару был присвоен второй ранг. На место происшествия направлены дежурные подразделения пожарных.

Как уточняет «112», в результате пожара никто не пострадал.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Пожар локализован, и в настоящее время идет проливка помещения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

«7 марта около 12:00 мск (13:00 по бакинскому) дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища. В 12:20 мск силами пожарных расчетов возгорание локализовано», — рассказали агентству в пресс-службе Центрального военного округа.

Местное издание Inkazan.ru отмечает, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания административного корпуса.

Казанское высшее танковое командное училище — высшее учебное заведение Минобороны России. Это единственное в РФ учебное заведение, которое готовит офицеров-танкистов командного профиля. (moscowtimes.ru)