При атаке на аэропорт в Йемене погибли три сотрудника Красного креста

В результате атаки на аэропорт в Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в организации.

Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов, в результате чего погибли 10 человек, более 20 человек получили ранения. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение «не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах».

В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.