Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ Путин особое внимание уделил ситуации на линии соприкосновения в карабахском регионе.

Также глава государства проинформировал участников встречи о подготовке совместного заявления лидеров вышеупомянутых стран по продолжающимся боям в Нагорном Карабахе.

| 2020-10-01T15:32:53+04:00 1 октября 2020, 15:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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