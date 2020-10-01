Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ Путин особое внимание уделил ситуации на линии соприкосновения в карабахском регионе.

Также глава государства проинформировал участников встречи о подготовке совместного заявления лидеров вышеупомянутых стран по продолжающимся боям в Нагорном Карабахе.