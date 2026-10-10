Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приготовились к скорой поездке в Москву. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

«Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений», — рассказал собеседник издания.

В материале подчеркивается, что представители Трампа уже посещали Москву и Киев в прошлом месяце. Визиты Кушнера и Уиткоффа произошли в рамках посреднических усилий США по урегулированию конфликта в Украине.