Отмена военных учений ради экономии бюджетных средств ослабила боеготовность бронетанковых подразделений Великобритании, оставив треть танков без командиров. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, всего в армии королевства есть около 150 действующих танков Challenger 2, однако около 50 из них не имеют командиров. Планировалось, что проходящие обучение военнослужащие из 3-й дивизии Сухопутных войск Великобритании получат соответствующую квалификацию по итогам учений Cyclone. Однако шестинедельные боевые стрельбы с участием танков Challenger 2 и ударных вертолетов Apache в Уэльсе были отменены ради экономии £30 млн ($39,7 млн). Как ранее писала газета The Times, также в последний момент отменили подготовку резервистов, связанную с этими учениями.

«Это означает, что в строю может находиться лишь около 100 танков, а треть машин выведена из эксплуатации. Моральный дух в 3-й дивизии находится на самом дне. Какой смысл служить в бронетанковой дивизии, если ты не можешь тренироваться?» — заявил изданию армейский источник. «В армии нет избытка личного состава: мы обучаем ровно столько людей, сколько необходимо для выполнения поставленных задач. Если они не прошли подготовку, подразделения, в которых они служат, не могут функционировать, а это снижает наши оперативные возможности», — добавил он.

Официальный представитель британской армии в ответ на просьбу издания отверг подобные утверждения. Он заявил, что «наличие экипажей для танков Challenger 2 не пострадало» и что Великобритания по-прежнему «способна развернуть бронетанковые подразделения в поддержку НАТО, если возникнет такая необходимость».