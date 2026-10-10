Президент США Дональд Трамп заявил, что не забудет Норвегии неприсуждение ему Нобелевской премии мира. Такое заявление он сделал 10 октября, выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк.

«Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз [и не учли] величайшие результаты в истории», — передает его слова агентство Reuters.

По словам Трампа США должны были получить восемь премий за каждый урегулированный ими конфликт. Он назвал решение комитета несмываемым пятном на Норвегии. Кроме того, он также выразил недовольство тем, что премию присудили юристу и правозащитнику из ЮАР Наванетхеме Пиллэй, занимавшей пост верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 годах.

«Я никогда не слышал об этом человеке, я знаю многих, но о ней не слышал. В любом случае поздравляю», — добавил глава Белого дома.