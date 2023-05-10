После приобретения национальной независимости Азербайджаном в братской Турции выборы самого различного уровня проходили уже множество раз. Но ни одни из них не вызывали такого пристального внимания азербайджанцев, как нынешние выборы, которые состоятся буквально через несколько дней.

Заметим, что это вовсе не случайно. Во-первых, политические и общественные отношения между Анкарой и Баку не зависели от текущей политической конъюнктуры до сих пор. Поэтому мы почти не вдавались в детали, не обращали внимание, кто и какая партия является хозяином политического Олимпа братской страны.

Во-вторых, касательно нынешних президентских и парламентских выборов следует отметить, что существенный поворот в армяно-азербайджанском конфликте произошел в первую очередь благодаря президенту Эрдогану, т.к. если не военная-техническая помощь, политическая и дипломатическая поддержка братской страны, вряд ли бы мы смогли победить во Второй Карабахской Войне.

С другой стороны, надо отметить, что и прежние руководители Турции уделяли достаточно внимания Азербайджану. Разве можно забыть, насколько тесными были отношения между Анкарой и Баку при правлении президента Сулеймана Демиреля? Но еще раз заметим, что лед тридцатилетней карабахской войны тронулся все же при президенте Эрдогане…

Что же касается майских выборов, теперь почти все важные процессуальные этапы остались позади. Теперь приходится ждать вердикта-решения турецкого электората. Считается, что в демократической стране результаты выборов зависят только от воли свободного избирателя. Никто не может повлиять на его решение. Но чего только не случается в этом сложнейшем мире! До избрания в США президентом Дональда Трампа нам и в голову даже не пришло бы, что можно как-то влиять на исход выборов в такой могучей стране, как США. Но люди серьезно говорили о вмешательстве России в избирательный процесс. Конечно, доказать подобные обвинения не удалось, но они не были также окончательно отвергнуты. Поэтому приходится согласиться с таким обстоятельством, что на результаты выборов в той или иной стране влияют и различные геополитические интересы. И не важно, что это влияние было прямым или же непосредственным. Ведь они, как правило, действуют на избирательный процесс косвенным образом – в результате влияния различных геополитических интересов меняется, а иногда искажается решение среднестатистического избирателя.

Поэтому самые разные страны стараются повлиять на исход выборов в братской Турции, потому что в «реал-политике» считается, что процессы регулируются не какими-то естественными и независимыми демократическими актами, а дирижерской палочкой умелых и искусных политических «режиссеров».

Возможно, эти выборы станут испытанием и для азербайджано-турецких отношений. Конечно, как уже замечено выше, другие политические лидеры братской страны также неравнодушны к проблемам Азербайджана, т.к. еще великий Ататюрк сказал, что горе Азербайджана является нашим горем, а радость ее нашей радостью.

Но в политике все зависит от конкретной воли или же решительности конкретного политика. Дело в том, что азербайджано-армянский конфликт еще не завершился, многое еще в впереди. Тут очень важно, чтобы Турция была рядом с Азербайджаном. Надеемся, что так будет и впредь…

Сейчас в регионе происходят весьма сложные процессы. Они сложны не только благодаря влиянию Запада и России. Нет, есть еще Иран. Интересно, что в этом конфликте есть моменты, которые объединяют даже Запад и Россию. Они требуют некий статус для армян сепаратистского региона. Для России это нужно по одной простой причине: если у нагорно-карабахских армян не будет статуса, тогда не будет необходимости в присутствии Москвы в регионе, возможно, российские миротворцы покинут регион даже раньше срока. Что касается Запада, им это нужно, чтобы угодить интересам различных армянских диаспор…

Одним словом, еще раз заметим, что в регионе происходят весьма сложные процессы. На днях американский президент Джо Байден заявил, что мы должны закончить с Эрдоганом. В принципе, Байдена можно «понять» — эрдогановская Турция не вписывается в те стандарты, которые США хотят навязывать ей. Эрдоган является самым независимым турецким лидером последних лет.

Но нам кажется, что Турция и впредь не будет марионеточным государством, т.к. у нее имеются национальные интересы, которые не зависят даже от результатов политических выборов…