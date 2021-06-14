Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке, сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.
В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. «Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства», — говорится в заявлении.
На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.