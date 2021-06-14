В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. «Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства», — говорится в заявлении.