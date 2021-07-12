Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и пригрозил арестами тем, кто участвует в актах насилия.
Ранее местные СМИ сообщили о задержании более 60 протестующих сторонников Зумы, не согласных с решением суда о заключении экс-президента в тюрьму на 15 месяцев. Согласно заявлению полиции, протестующие в разных городах провинции Квазулу-Натал, откуда Зума родом, поджигали шины и бревна с целью заблокировать основные шоссе, а также ограбили ряд магазинов.
«За последние несколько дней мы наблюдали нерегулярные, но очень агрессивные протесты в некоторых частях страны. Пострадали ключевые объекты национальной инфраструктуры, такие как дороги, замедлив перевозку товаров. Причинялся ущерб имуществу, по машинам бросали камнями. Эти действия ставят под угрозу жизни людей и наши усилия по восстановлению экономики… Таким жестоким и разрушительным действиям не может быть оправдания», — заявил президент.(РИА Новости)