Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил беспорядки, которые происходят в разных провинциях страны из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, и пригрозил арестами тем, кто участвует в актах насилия.

Ранее местные СМИ сообщили о задержании более 60 протестующих сторонников Зумы, не согласных с решением суда о заключении экс-президента в тюрьму на 15 месяцев. Согласно заявлению полиции, протестующие в разных городах провинции Квазулу-Натал, откуда Зума родом, поджигали шины и бревна с целью заблокировать основные шоссе, а также ограбили ряд магазинов.