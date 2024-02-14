Президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в конце февраля с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента ЮАР.

«Во вторник, 27 февраля 2024 года, президент Сирил Рамапоса примет президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, который будет находиться в стране с государственным визитом», — говорится в заявлении для прессы.

Визит Раиси в ЮАР был запланирован на конец 2023 года, однако по некоторым причинам был перенесен на более позднее время.