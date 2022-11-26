Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила, что ответственность президента РФ Владимира Путина за войну против Украины очевидна.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг после Международного саммита инициативы Grain from Ukraine.

«Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями», — заявила Новак.

Она заявила, что у Венгрии есть «150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира».

«150 тысяч причин — это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины», — добавила президент Венгрии.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что «война в Украине наиболее актуальный и важный вызов в нашем регионе».

Новак подчеркнула, что стороны должны вернуться за стол переговоров, «должны быть открыты дипломатические каналы, а конечной целью должно быть достижение справедливого мира».

«2022 год был годом войны. Давайте надеяться, что 2023 год станет годом восстановления и мира», — подчеркнула президент Венгрии.