Президент УЕФА: мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей до дальнейших распоряжений

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, что пока матчи еврокубковых турниров будут проходить без зрителей, передает сайт организации.

«Мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей до дальнейших распоряжений. Мы не будет рисковать. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей», — сказал Чеферин.

Напомним, сезон в еврокубках был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Турниры возобновятся в августе.(Газета.Ru)