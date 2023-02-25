Азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это.