Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник с двухдневным официальным визитом в Узбекистан, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства направился в стамбульский аэропорт имени Ататюрка из дворца «Долмабахче», где обратился к участникам украинско-российских переговоров.

Главу государства провожали вице-президент Фуат Октай, губернатор Стамбула Мехмет Али Озйигит и др.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Стамбула в Ташкент в 10.45 по местному времени.

В ходе визита президент Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр труда и социальной защиты Ведат Бильгин, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр торговли Мехмет Муш и глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун.

В рамках визита лидеры Турции и Узбекистана примут участие во втором заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Планируется к подписанию ряд документов.