Президент Туркменистана возглавил также одну из палат нового туркменского парламента

Президент Гурбангулы Бердымухамедов избран председателем палаты Халк Маслахаты (Народный совет) нового двухпалатного парламента — Милли Генгеша (Национальный совет). Избрание состоялось на первом заседании палаты, которое прошло в торжественно открытом в здании Аппарата Халк Маслахаты, передает «Туркменистан: Золотой век»​​​​​​​.

На должность председателя Халк Маслахаты была предложена кандидатура члена палаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В результате тайного голосования 56 членов палаты, 48 из которых были избраны 28 марта этого года и 8 назначены главой государства, президент Гурбангулы Бердымухамедов был единогласно избран председателем палаты Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Туркменский лидер поблагодарил участников заседания за избрание, отметив, что воспринимает этот факт как знак огромного уважения и высокой ответственности перед всем народом. Глава государства подчеркнул, что окажет всестороннюю помощь, чтобы палаты и в целом парламент работали полноценно.

Решение о переходе на двухпалатную парламентскую систему было принято в Туркменистане в сентябре 2020 года.