Президент США Джо Байден подписал одобренные американским Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с двумя странами (РФ и Беларусь), а также о запрете импорта энергоносителей из России.

Ранее хозяин Белого дома уже подписывал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру, объясняет ТАСС.

Напомним, 8 апреля новые экономические ограничения против России ввел и Евросоюз. Среди них — запрет на импорт российского угля, цемента, резиновых изделий, дерева, икры, водки (rg.ru).