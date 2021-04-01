Президент Словакии утвердила новый состав правительства

«Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета», — сказала Чапутова во время церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

Предыдущий состав правительства во главе с лидером партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорем Матовичем был сформирован по итогам парламентских выборов в марте 2020 года. Однако в последние месяцы деятельность кабмина сопровождали недопонимание и ссоры между его отдельными членами. В частности, премьер однажды публично назвал вице-премьера, главу минэкономики и лидера партии «Свобода и солидарность» Рихарда Сулика «идиотом», а тот, в свою очередь, неоднократно обвинял премьера в неумении руководить кабмином, хаотичности и непоследовательности в работе, нежелании прислушиваться к мнениям коллег.(РИА Новости)