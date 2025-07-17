Верховная рада по представлению премьер-министра Украины Юлии Свириденко утвердила новый состав правительства.

Должность первого вице-премьера — министра цифровой трансформации занял Михаил Федоров, вице-премьером по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий Украины стал Алексей Кулеба (сохранил пост), Тарас Качка занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министром молодежи и спорта Украины стал Матвей Бедный (сохранил пост), министром юстиции — Герман Галущенко, министром энергетики — Светлана Гринчук, министром по делам ветеранов — Наталья Калмыкова (сохранила пост), министром внутренних дел — Игорь Клименко (сохранил пост), министром образования и науки — Оксен Лисовой (сохранил пост), министром здравоохранения — Виктор Ляшко (сохранил пост), министром финансов — Сергей Марченко (сохранил пост), министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — Алексей Соболев, министром социальной политики, семьи и единства — Денис Улютин.