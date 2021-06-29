Президент Швейцарии Ги Пармелен отреагировал на победу национальной команды по футболу над сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Вот это игра! Поздравляю сборную Швейцарии с этой великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» — написал Пармелен в Twitter.

Встреча, прошедшая в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась победой швейцарской команды в серии пенальти (3:3, 4:5). Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович. В начале второй половины игры форвард команды Франции Карим Бензема оформил дубль за две минуты, а на 75-й минуте его соотечественник Поль Погба увеличил преимущество действующих чемпионов мира. Однако французам не удалось удержать преимущество. На 81-й минуте Сеферович забил второй мяч, а на 90-й Марио Гавранович сравнял счет.

Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее были швейцарцы. Единственный 11-метровый удар не реализовал Килиан Мбаппе.