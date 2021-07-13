Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с заявлением после публикации его слов о Рауле и Икере Касильясе, которые были произнесены на одной из встреч в 2006 году.

«Я считаю, что нужно прояснить несколько вещей, ведь в сегодняшней публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, приписанные мне.

Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста.

Эти фразы были опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в проекте по созданию европейской Суперлиги.

Я передал это дело в руки адвокатов, которые сейчас изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации», – сказано в заявлении Переса.

Напомним, президент «Реала» Флорентино Перес стал участником скандала.

Газета El Confidencial опубликовала слова менеджера, которые он произнес на одной из встреч в сентябре 2006 года. Перес очень резко отозвался об Икере Касильясе и Рауле. Последнего менеджер считал виновником «разрушения «Реала», а также главной причиной, по которой ему пришлось покинуть пост президента «Мадрида» в 2006 году.