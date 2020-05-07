Президент предоставил деятелям культуры Азербайджана персональные пенсии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры глава государства предоставил персональную пенсию президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Амирову Джамилю Фикрет оглу

Гёйчаеву Теймуру Энвер оглу

Ханызаде Бахтияру Огтай оглу

Керимову Фахреддину Нури оглу

Гулиеву Габилю Азизулла оглу

Шарифову Вагифу Абдулла оглу

Тагизаде Иране Тофиг гызы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.