Бухарест предоставил Киеву свыше 20 партий военной помощи. Об этом сообщил в интервью телеканалу Euronews România министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну.

По его словам, данные являются секретными, так как было принято соответствующее решение Верховного совета обороны страны, который объединяет высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств.

«Я лично выступаю за гласность, я раскрыл бы [эти данные] завтра, если бы мог», — сказал он.

«Такой был подход, это инерция прошлых лет, это подход бывшего [состава] совета», — уточнил министр. На его взгляд, необходимо провести обсуждение в совете и принять решение о снятии грифа секретности с соответствующих постановлений правительства.